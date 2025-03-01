احتفل بالسجود.. كوكا يقود لوهافر للفوز على لانس في الدوري الفرنسي

كتب - محمد القرش:

فاز فريق لوهافر على نظيره لانس بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

وسجل أحمد حسن كوكا هدف لوهافر الرابع من علامة الجزاء وبعدها احتفل بالسجود على أرضية ملعب بولار دولولي، ليقود فريقه للفوز على لانس صاحب المركز الـ الثامن في الدقيقة 90+1.

ويعد هذا هو الهدف الثاني للاعب المصري مع الفريق الفرنسي، بعدما سجل هدف في الفوز على ليل بالجولة 21.

ورفع فريق لوهافر رصيده إلى 20 نقطة في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، وبفارق 5 نقاط عن فريق مونبلييه صاحب المركز الأخير، بينما يتصدر باريس سان جيرمان الجدول برصيد 62 نقطة.

يُذكر أن الفريق الفرنسي تعاقد مع المهاج مالمصري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من ريو آفي البرتغالي.

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