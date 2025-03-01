مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
21:30

مودرن سبورت

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
21:30

المصري

الدوري السعودي

الفيحاء

- -
21:00

الهلال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الشباب

دوري نجوم قطر

الريان

- -
20:30

الخور

جميع المباريات

إعلان

احتفل بالسجود.. كوكا يقود لوهافر للفوز على لانس في الدوري الفرنسي

10:24 م السبت 01 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كوكا يسدد ركلة جزاء (1)
  • عرض 6 صورة
    احتفال كوكا بهدفه في مرمى لانس (3)
  • عرض 6 صورة
    احتفال كوكا بهدفه في مرمى لانس (1)
  • عرض 6 صورة
    كوكا يسدد ركلة جزاء (2)
  • عرض 6 صورة
    احتفال كوكا بهدفه في مرمى لانس (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

فاز فريق لوهافر على نظيره لانس بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

وسجل أحمد حسن كوكا هدف لوهافر الرابع من علامة الجزاء وبعدها احتفل بالسجود على أرضية ملعب بولار دولولي، ليقود فريقه للفوز على لانس صاحب المركز الـ الثامن في الدقيقة 90+1.

ويعد هذا هو الهدف الثاني للاعب المصري مع الفريق الفرنسي، بعدما سجل هدف في الفوز على ليل بالجولة 21.

ورفع فريق لوهافر رصيده إلى 20 نقطة في المركز 16 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، وبفارق 5 نقاط عن فريق مونبلييه صاحب المركز الأخير، بينما يتصدر باريس سان جيرمان الجدول برصيد 62 نقطة.

يُذكر أن الفريق الفرنسي تعاقد مع المهاج مالمصري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من ريو آفي البرتغالي.

اقرأ أيضًا:

داخل العراق.. الأهلي يلاقي الزمالك في هذا الموعد

من تنافس الأهلي والزمالك إلى قهوجي.. حكاية مأساة لاعب منتخب مصر الأولمبي السابق

إجماع على الرحيل.. الأهلي يستقر على عدم عودة لاعب الفريق المعار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كوكا الدوري الفرنسي أحمد حسن كوكا احتفال كوكا لانس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان