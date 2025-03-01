جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد

كتب - محمد القرش:

شهدت مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا" التي أقيمت اليوم السبت، خسارة ريال مدريد من منافسه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف.

وقدم الريال فرصة ذهبية لبرشلونة من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني والانفراد بعدد النقاط، بدلا من الصدارة بفضل فارق الأهداف.

ترتيب الدوري الإسباني

1. برشلونة - 54 نقطة

2. ريال مدريد - 54 نقطة

3. أتلتيكو مدريد - 53 نقطة

4. أتلتيك بيلباو - 48 نقطة

5. فياريال - 44 نقطة

6. ريال بيتيس - 38 نقطة

7. رايو فاييكانو - 36 نقطة

8. ريال مايوركا - 35 نقطة

9. ريال سوسيداد - 34 نقطة

10. سيلتا فيجو - 33 نقطة

11. إشبيلية - 33 نقطة

12. جيرونا - 32 نقطة

13. أوساسونا - 32 نقطة

14. خيتافي - 30 نقطة

15. إسبانيول - 27 نقطة

16. لاس بالماس - 24 نقطة

17. ليجانيس - 24 نقطة

18. فالنسيا - 23 نقطة

19. ألافيس - 22 نقطة

20. بلد الوليد - 16 نقطة