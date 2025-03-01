مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
21:30

مودرن سبورت

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
21:30

المصري

الدوري السعودي

الفيحاء

- -
21:00

الهلال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الشباب

دوري نجوم قطر

الريان

- -
20:30

الخور

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد

10:06 م السبت 01 مارس 2025

ريال مدريد ضد ريال بيتيس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهدت مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا" التي أقيمت اليوم السبت، خسارة ريال مدريد من منافسه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف.

وقدم الريال فرصة ذهبية لبرشلونة من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني والانفراد بعدد النقاط، بدلا من الصدارة بفضل فارق الأهداف.

ترتيب الدوري الإسباني

1. برشلونة - 54 نقطة

2. ريال مدريد - 54 نقطة

3. أتلتيكو مدريد - 53 نقطة

4. أتلتيك بيلباو - 48 نقطة

5. فياريال - 44 نقطة

6. ريال بيتيس - 38 نقطة

7. رايو فاييكانو - 36 نقطة

8. ريال مايوركا - 35 نقطة

9. ريال سوسيداد - 34 نقطة

10. سيلتا فيجو - 33 نقطة

11. إشبيلية - 33 نقطة

12. جيرونا - 32 نقطة

13. أوساسونا - 32 نقطة

14. خيتافي - 30 نقطة

15. إسبانيول - 27 نقطة

16. لاس بالماس - 24 نقطة

17. ليجانيس - 24 نقطة

18. فالنسيا - 23 نقطة

19. ألافيس - 22 نقطة

20. بلد الوليد - 16 نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جدول ترتيب الدوري الإسباني الدوري الإسباني ريال بتيس ضد الريال ريال مدريد لا ليغا نتيجه مباراه ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
احتفل بالسجود.. كوكا يقود لوهافر للفوز على لانس في الدوري الفرنسي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان