مجلس الاتحاد الدولي يجري تعديلا على إمساك الحراس الكرة أكثر من 8 ثواني

كتب - يوسف محمد:

أجرى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، تعديلات على قوانين كرة القدم تتعلق بحراس المرمى، في الاجتماع المنعقد في الوقت الحالي.

وقرر المجلس، تعديل قوانين كرة القدم، ليتم منح ركلة ركنية للفريق، في حال احتفاظ الحارس بالكرة لمدة أكثر من 8 ثواني، بدلا من ركلة حرة حرة".

وأشار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه سوف يتم تطبيق هذا التعديل، بداية من الموسم المقبل 2025-2026.

ويشهد الاجتماع المقام حاليا لأعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، تواجد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي والأفريقي أيضًا.

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