كتب - يوسف محمد:

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره بليموث، في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد تشكيل مان سيتي الرسمي لمواجهة بليموث، تواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

ويدخل مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس - فيتور ريس - ناثان أكي - أورايلي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين - مكاتي - جاك جريليش.

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