تقارير تكشف الجوائز التي ستحصل عليها الأندية الأوروبية في كأس العالم

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، القيمة المادية التي ستحصل عليها الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "calcio e finanza" الإيطالية، أن هناك مفاوضات جارية بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية لتحديد المبالغ المالية، التي ستحصل عليها الأندية الأوروبية نظير المشاركة مونديال الأندية.

وأشارت الصحيفة، أن المفاوضات بين الاتحاد الدولي ورابطة الأندية الأوروبية، اقتربت من النهاية حيث ستصبح القيمة ما بين 15 إلى 18 مليون يورو نظير المشاركة في البطولة، فيما ستصل القيمة للفرق المتأهلة إلى دور ال 16 من البطولة، إلى 25 مليون يورو وستزيد المبالغ المالية للفرق التي ستتمكن من بلوغ دور ال 16 من البطولة.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة كلا من: "بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي".

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