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" 4 أهداف عن المركز الثالث ".. لويس دياز يكشف عن رقم تاريخي يريد تحطيمه بالدوري الإنجليزي

04:03 م السبت 01 مارس 2025
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    لويس دياز لاعب ليفربول
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    لويس دياز ونونيز
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    لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي (2)
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    لويس دياز ووالده بعد عودته من الاختطاف
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    لويس دياز
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    لويس دياز لاعب كولومبيا
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    لويس دياز
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    مانشستر يونايتد ليفربول برونو فيرنانديز لويس دياز
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    لويس دياز لاعب ليفربول
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المحترف الكولومبي بصفوف ليفربول الإنجليزي، لويس دياز، عن رقم قياسي تاريخي يرغب تحقيقه في الدوري الإنجليزي.

وأوضح لويس دياز، خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم الأحد، أن هدفه الشخصي هو أن يكون أكثر لاعب كولومبي تسجيلاً للأهلي بالدوري الإنجليزي.

وأضاف الكولومبي الدولي:"أعلم أن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لي وأنني في حالة جيدة ومن الرائع أن أكون قريبًا من لاعبين كولومبيين عظماء مثل هوجو وجميع اللاعبين الآخرين".

وأشار اللاعب صاحب الـ 28 عاماً إلى إدراكه أنه سيلحق بهم في وقت ما، مضيفًا:"ولمن دواعي سروري أن أكون هناك خلفهم مباشرة وأعرف الإحصائيات من وقت لآخر حين تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي".

وأتم اللاعب الكولومبي الدولي تصريحاته بالتنويه إلى أن ما يريده هو مواصلة كتابة التاريخ وأن يترك الكولومبيون بصمتهم في إنجلترا:" هذا هو المفتاح لنا جميعًا الآن، لإعطاء صورة إيجابية عن بلدنا، تمامًا كما فعلوا جميعًا".

مسيرة لويس دياز مع ليفربول

وكان المهاجم والجناح الكولومبي قد انضم لصفوف ليفربول بالانتقالات الشتوية بموسم 21/22 قادمًا من صفوف بورتو البرتغالي.

وشارك اللاعب مع ليفربول بـ 136 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 37 هدفًا من بينهم 25 هدفًا بالدوري الإنجليزي كما صنع 17 هدفًا لزملائه.

الهدافون الكولومبيون في الدوري الإنجليزي

ويحتل دياز المركز الرابع بقائمة الهدافين الكولومبين في الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفًا بفارق 4 أهداف عن مواطنه هوجو روداليجا (ويجان) صاحب المركز الثالث و6 أهداف عن هاميلتون ريكارد (ميدلزبره) صاحب المركز الثاني فيما يتصدر خوان بابلو أنخيل (أستون فيلا) القائمة برصيد 44 هدفًا.

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لويس دياز الدوري الإنجليزي ليفربول المحترفون الكولومبيون بالدوري الإنجليزي
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