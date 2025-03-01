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كوكا على رأس قائمة لوهافر لمباراة لانس لدوري الفرنسي

03:20 م السبت 01 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد حسن كوكا
  • عرض 7 صورة
    أحمد حسن كوكا ينضم لنادي لوهافر الفرنسي
  • عرض 7 صورة
    أحمد حسن كوكا ينضم لنادي لوهافر الفرنسي
  • عرض 7 صورة
    أحمد حسن كوكا ينضم لنادي لوهافر الفرنسي
  • عرض 7 صورة
    أحمد حسن كوكا ينضم لنادي لوهافر الفرنسي
  • عرض 7 صورة
    أحمد حسن كوكا ينضم لنادي لوهافر الفرنسي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق لوهافر تحت قيادة المدرب ديديه ديجارد، القائمة التي سيخوض بها مباراة لانس بالدوري الفرنسي.

كوكا بقائمة لوهافر لمباراة لانس

وشهدت القائمة تواجد المحترف المصري بصفوف نادي لوهافر أحمد حسن "كوكا" إذ يتوقع أن يبدأ المباراة كأساسي.

موعد مباراة لوهافر ولانس في الدوري الفرنسي

ويحل فريق لوهافر ضيفًا على نظيره لانس عند الثامنة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

ترتيب لوهافر ولانس بالدوري الفرنسي

ويحتل فريق لوهافر المركز 17 قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن مونبيليه المتذيل ومثلهما عن سانت إتيان صاحب المركز 16، فيما يحتل فريق لانس المركز الثامن برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن بريست صاحب المركز التاسع ونقطة عن ستراسبورج صاحب المركز السابع.

أرقام كوكا مع لوهافر الفرنسي

وشارك اللاعب صاحب الـ 31 عاماً بقميص لوهافر خلال الموسم الجاري بالدور ي الفرنسي بـ 6 مباريات سجل خلالها هدفًا

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كوكا لوهافر الدوري الفرنيس لوهافر ضد لانس
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