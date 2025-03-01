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"لا أفتقده وزاد الضغط علي بسببه".. مهاجم فرانكفورت يتحدث عن احتراف مرموش بسيتي

02:27 م السبت 01 مارس 2025
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    مرموش و هوجو إيكيتيكي يحتفلان بالتسجيل
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    مرموش و هوجو إيكيتيكي مع آينتراخت فرانكفورت
  • عرض 4 صورة
    عمر مرموش
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المهاجم الفرنسي بصفوف آينتراخت فرانكفورت، هوجو إيكيتيكي، إن الضغوطات زادت عليه بعد رحيل عمر مرموش عن صفوفهم لمانشستر سيتي بالانتقالات الشتوية الماضية.

وأضاف صاحب الـ 22 عاماً خلال حوار للموقع الرسمي للدوري الألماني اليوم السبت: "عندما كان مرموش بالفريق كنا نتشارك المسؤوليات ولكن حين تكون المهاجم الوحيد الفريق يلعب لصالحك بصورة أكبر والآن هناك ضغوطات كثيرة عليّ لأن مرموش شارك بالعديد من الأهداف والتمريرات الحاسمة وينتظر مني الجميع أن أقوم بنفس الأمر".

وتابع المهاجم الفرنسي: "لا أستطيع القول بإنني أفتقده لأن الفريق يمتلك لاعبين جيدين للغاية ولكن أعتقد أن مرموش قد فعل ما كان عليه فعله هنا وأنا سعيد برؤيته يلعب في إنجلترا الآن".

وأتم هوجو إيكيتيكي تصريحاته بقوله: "أحاول مشاهدة مباريات مرموش كلما سنحت لي فرصة وخاصة حين يشارك أعتقد أننا تقاسمنا بعض اللحظات الرائعة معًا، وآمل أن نتمكن من اللعب معًا مرة أخرى أو مواجهة بعضنا البعض قريبًا".

أرقام هوجو إيكيتيكي مع آينتراخت فرانكفورت

اللاعب المعار من باريس سان جيرمان لصفوف آينتراخت فرانكفورت شارك خلال الموسم الجاري بمختلف البطولات بـ 33 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 6.

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عمر مرموش هوجو إيكيتيكي آينتراخت فرانكفورت مانشستر سيتي
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