محمود تريزيجيه يرزق بمولوده الثاني "تولين"

كتبت-هند عواد:

أعلن محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، ولادة مولوده الثاني، اليوم السبت 1 مارس 2025.

ونشر تريزيجيه صورته رفقة المولود، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب: "الحمدلله الذي رزقني روحاً من روحي و نبضاً ثاني لقلبي و أكرمني ورزقني بأجمل العطايا مولودتي تولين".

وأضاف تريزيجيه: "اللهم انبتها نباتاً حسناً و بارك لنا فيها و اجعلها من عبادك الصالحين".

ورزق محمود تريزيجيه بمولوده الأول يزن، يوم 6 أكتوبر 2019، ونشر حينها صورته على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب: "الحمدلله رزقنا الله بـ يزن، اسأل الله أن يبارك فيه و يرزقني بره، وأن يجعله الله من مواليد السعادة و من عباده الصالحين".

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