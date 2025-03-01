كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال النجم السوري بصفوف نادي العروبة السعودي عمر السومة إن مباراة فريقه أمام النصر كانت تاريخيه له لمشاركته الملعب ذاته مع كريستيانو رونالدو.

نتيجة مباراة العروبة والنصر بالدوري السعودي

وسجل عمر السومة هدفًا في فوز فريقه بهدفين مقابل هدف على نظيره النصر مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي.

وشدد السومة خلال تصريحات على قناة SSCعقب المباراة على أن فوزهم أمام النصر كان تاريخياً ومستحقًا، مضيفًا: "اليوم يوم تاريخي بالنسبة لي رونالدو ملهم في عالم كرة القدم منذ الصغر، أشكر المملكة على جلب لاعب مثل رونالدو ولا أحب أن يكون رونالدو حزينًا ولكن سأكون أنانيًا اليوم وحظ أوفر له".

أرقام عمر السومة مع العروبة بالدوري السعودي

السومة كان قد انضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من صفوف العربي القطري إذ شارك مع الفريق بـ 7 مباريات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

ترتيب العروبة والنصر في الدوري السعودي

ويحتل فريق العروبة المركز 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن الخلود صاحب المركز 12 ونقطتين عن التعاون صاحب المركز العاشر، فيما يحتل فريق النصر المركز الثالث برصيد 47 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الرابع والقادسية الخامس.

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