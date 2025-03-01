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زينة ومصحف.. كيف احتفل محمد صلاح بحلول شهر رمضان؟

11:45 ص السبت 01 مارس 2025
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    محمد صلاح يعلق زينة رمضان رفقة ابنته مكة (2)
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    محمد صلاح يعلق زينة رمضان رفقة ابنته مكة (1)
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    محمد صلاح يحتفل برمضان
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كتبت-هند عواد:

احتفل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بحلول شهر رمضان الكريم، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين".

وحرص محمد صلاح على مشاركة متابعيه عبر موقع "إنستجرام، صورا له رفقة ابنته مكة وهما يعلقان زينة رمضان على جدران منزله.

ونشر صلاح صورة مصحف وزينة هلال رمضان، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "رمضان كريم".

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محمد صلاح ليفربول الإنجليزي شهر رمضان
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