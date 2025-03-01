عمر مرموش أساسيا.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي وبليموث

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لمواجهة نظيره بليموث أرجايل، مساء اليوم، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواصل مانشستر سيتي مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي نحو النهائي، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو، والتأخر في الدوري الإنجليزي بفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر.

ويعد كأس الاتحاد الإنجليزي الفرصة الوحيدة للفوز بلقب في الموسم الحالي، خاصة أن بليموث أرجايل أقصى ليفربول من المسابقة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبليموث

يحل فريق بليموث ضيفا على مانشستر سيتي، في الساعة 7:45 مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بليموث

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بتشكيلة قوية تضم إيرلينج هالاند في الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: ريكو لويس - عبد القادر خوسانوف – روبن دياز - جوشكو جفارديول

خط الوسط: نيكو جونزاليس - برناردو سيلفا – عمر مرموش

خط هجوم: فودين - جيريمي دوكو - هالاند

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