مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

0 0
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

0 0
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

عمر مرموش أساسيا.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي وبليموث

11:06 ص السبت 01 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 9 صورة
    مانشستر سيتي (1)_1
  • عرض 9 صورة
    مانشستر سيتي (2)
  • عرض 9 صورة
    مانشستر سيتي (1)
  • عرض 9 صورة
    مانشستر سيتي (4)_1
  • عرض 9 صورة
    مانشستر سيتي (5)
  • عرض 9 صورة
    مانشستر سيتي (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لمواجهة نظيره بليموث أرجايل، مساء اليوم، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواصل مانشستر سيتي مشواره في كأس الاتحاد الإنجليزي نحو النهائي، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو، والتأخر في الدوري الإنجليزي بفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر.

ويعد كأس الاتحاد الإنجليزي الفرصة الوحيدة للفوز بلقب في الموسم الحالي، خاصة أن بليموث أرجايل أقصى ليفربول من المسابقة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبليموث

يحل فريق بليموث ضيفا على مانشستر سيتي، في الساعة 7:45 مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بليموث

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بتشكيلة قوية تضم إيرلينج هالاند في الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: ريكو لويس - عبد القادر خوسانوف – روبن دياز - جوشكو جفارديول

خط الوسط: نيكو جونزاليس - برناردو سيلفا – عمر مرموش

خط هجوم: فودين - جيريمي دوكو - هالاند

اقرأ أيضًا:

"صلاح ومرموش".. جدول مباريات ليفربول ومانشستر سيتي في رمضان 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي عمر مرموش موعد مباراة مانشستر سيتي وبليموث تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة وبليموث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان