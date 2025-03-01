يخوض الثنائي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، العديد من المباريات خلال شهر رمضان الكريم، في كافة البطولات سواء كانت البطولات المحلية بإنجلترا أو دوري أبطال أوروبا بالنسبة لليفربول.

مواعيد مباريات ليفربول خلال شهر رمضان 2025

ويفتتح فريق ليفربول مبارياته خلال شهر رمضان 2025، بمواجهة من العيار الثقيل حينما يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم 5 مارس 2025، في ذهاب دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأول مباراة للريدز في بطولة الدوري الإنجليزي خلال شهر رمضان، ستكون يوم 8 مارس الجاري، حينما يلاقي فريق ساوثهامبتون، في إطار منافسات الجولة الـ 28 بالبريميرليج، ثم يلاقي فريق باريس سان جيرمان في مباراة العودة بدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 11 مارس 2025.

ويختتم ليفربول مبارياته خلال شهر رمضان من العام الحالي، بمواجهة نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، يوم 16 من الشهر الجاري.

مباريات مان سيتي في شهر رمضان

وستكون المباراة الأولى للنجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي اليوم السبت 1 مارس، بمواجهة فريق بليموث، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

والمباراة الثانية لفريق مان سيتي في الدوري الإنجليزي، خلال شهر رمضان ستكون يوم 8 مارس الجاري، أمام فريق نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي، قبل أن يختتم الفريق مبارياته في شهر رمضان يوم 15 من الشهر الحالي بمواجهة برايتون في البريميرليج.

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