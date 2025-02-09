تصريحات نارية وفشل تواليا.. خريطة المحترفين المصريين في يناير 2025

كتب - محمد القرش:

كان شهر يناير المنقضي من عام 2025، مليئا بالأحداث المثيرة للجدل والمؤسفة بالنسبة للمصريين المحترفين في أوروبا.

وتعرض مصطفى محمد للانتقادات اللاذعة، بينما واصل محمد صلاح تصريحاته النارية في سباق تجديد تعاقده مع ليفربول، ووصل أحمد حسن كوكا للمحطة السابعة في مسيرته الكروية.

مصطفى محمد يرد على تصريحات مدربه في الملعب

تعرض المهاجم المصري، مصطفى محمد، لحملة نقد من مدرب نادي نانت الفرنسي خلال شهر يناير 2025.

وبدأ تصريحات المدرب أنطوان كومباريه، عندما استبعد المهاجم المصري من قائمة الفريق لمواجهة سانت إيتيان في الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

وعندما سُئل المدرب عن سبب غياب مصطفى عن قائمة الفريق، أوضح أن الاستبعاد ليس سلوكيا بل بناء على الأداء المتراجع في التدريبات الجماعية.

وفي تصريحات عبر منصة "‏DAZN" قال كومباريه: "محمد كان يريد الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم يفعل".

واختتم: "لا يوجد نادي يريده، وتحدثت معه من أجل البحث عن فريق ومدرب جديد يجعله يشارك ولكنه لم يجد".

وفي المباراة التي تلت لقاء سانت إيتيان، دخل المصري من مقاعد البدلاء ليسجل هدف تعادل نانت في مرمى أولمبيك ليون.

وسجل المهاجم المصري هدف فوز نانت على ستاد ريمس، عندما شارك أساسيا لأول مرة منذ 10 مباريات، وتحديدا في مواجهة لانس بالجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

فشل احتراف إبراهيم عادل للمرة الثانية

تعرض اللاعب صاحب الـ23 عاما، إبراهيم عادل، للإحباط للمرة الثانية على التوالي بعدما فشل انتقاله إلى نادي خيتافي الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية خبرا في يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2025، يفيد بتقديم نادي خيتافي عرضا رسميا لنادي بيراميدز من أجل التعاقد مع إبراهيم عادل مقابل 150 ألف يورو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع بند أحقية الشراء بنهاية الموسم الجاري مقابل 2.5 مليون يورو، ونسبة إعادة بيع 40%.

وأوضحت الصحيفة حينها عن مجلس إدارة النادي المصري رفض العرض المقدم من خيتافي نظرا لقلة المقابل المادي.

وكان قد أدى نادي خيتافي رغبته في التعاقد مع الجناح المصري في الانتقالات الصيفية الماضية، وسافر اللاعب إلى إسبانيا بالفعل نظرا لضيق الوقت، قبل رد نادي بيراميدز والذي جاء بالرفض.

تصريحات محمد صلاح

شهد شهر يناير المنقضي، مواصلة محمد صلاح في إطلاق تصريحاته النارية بشأن مستقبله مع فريق ليفربول وتجديد عقده.

وفي تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" قال صلاح: "حتى الأن، تعد الستة أشهر الأخيرة لي مع الفريق، خاصة وأنه لا يوجد أي تقدم في ملف تجديد عقدي".

وأضاف: "نحن بعيدون كل البعد، وكل ما في ذهني الآن، هو إذا كانت الستة أشهر الحالية هى الأخيرة لي، فماذا علي أن أفعل في الفترة المستقبل، هل تريد أن تنظر إلى الوراء وأقلق بشأن عدم تجديد العقد، أم القول أنني اقدم موسما رائعا وهو الأمر الذي يدور في ذهني حاليا".

وأثار المصري الجدل بتصريحات بعد وصوله إلى 50 هدفا أوروبيا مع الريدز: "إمكانية تسجيل 50 هدفا أوروبيا إضافيا مع ليفربول؟، لست متأكدا من ذلك، لكنني سأبذل قصارى جهدي".

المحطة السابعة لـ أحمد حسن كوكا

شهدت الانتقالات الشتوية الماضية، انتقال المهاجم المصري أحمد حسن كوكا إلى نادي لوهافر الفرنسي قادما من ريو آفي البرتغالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتعد تلك هي المحطة السابعة في مسيرة اللاعب صاحب الـ31 عاما، وأول مشاركة له في دوري ضمن الدوريات الخمس الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الإيطالي، والفرنسي).

ولعب كوكا لأندية: الأهلي المصري، ريو آفي البرتغالي، سبورتنج براجا البرتغالي، كونيا سبور التركي، ألانيا سبور التركي، وأولمبياكوس اليوناني.