تعرض لقصف جوي.. أبرز المعلومات عن نادي بليموث أرجايل بعد إقصاء ليفربول

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كتب - محمد عبد السلام:

واصل فريق بليموث مفاجآته في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي جمعت بينهما بمسابقة كأس الاتحاد.

تأهل فريق بليموث الذي ينشط في الدرجة الثانية "التشامبيونشيب"، إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الفوز على الريدز بهدف دون رد.

ولم تكن تلك المفاجأة الأولى في هذه البطولة، فقد أقصى فريق بليموث نادي برينتفورد الإنجليزي أيضا من دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحسم بليموث مباراته أمام برينتفورد بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب مورجان ويتاكر في الدقيقة 82.

أبرز المعلومات عن نادي بليموث أرجايل

أُسس الفريق في عام 1886، وسُميّ بهذا الاسم نسبة للمدينة التي يتواجد فيها "بلايموث".

ويشارك فريق بليموث في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية "التشامبيونشيب"، حيث يتذيل حاليًا جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

وقبل أن نرى ملعب بليموث الحالي بعد إصلاحات عديدة، فقد تعرض لقصف جوي خلال الحرب العالمية الثانية من الجيش الألماني، مما أدى إلى تدميره بالكامل.

ولم يسبق للنادي أن صعد للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ينشط في الدرجة الثانية منذ عامين، ويلقب مشجعو النادي باسم "الجيش الأخضر".

وتبلغ القيمة التسويقية للاعبي الفريق الأخضر 30.20 مليون يورو، حيث يبلغ متوسط الأعمار 25.3 مع قائمة بها 28 لاعبا.

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