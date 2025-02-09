أستون فيلا يُقصي توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة أستون فيلا وتوتنهام التي أُقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق أستون فيلا الفوز على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف على ملعب فيلا بارك في إنجلترا.

وسجل هدفي أستون فيلا كل من: جاكوب رمزي في الدقيقة 1 من زمن اللقاء، وأحرز الهدف الثاني مورجان روجرز في الدقيقة 64.

وسجل هدف توتنهام الوحيد اللاعب ماتياس تيل في الدقائق الأخيرة من المباراة "الدقيقة 1+90".

وبهذا الفوز، نجح فريق أستون فيلا في التأهل إلى دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب نظيره توتنهام.