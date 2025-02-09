مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

اشبيلية

1 1
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

أنجيه

0 0
21:45

مارسيليا

الدوري الإيطالي

فينيزيا

0 1
13:30

روما

الدوري الإيطالي

نابولي

1 1
21:45

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

09:58 م الأحد 09 فبراير 2025

مانشستر سيتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 فبراير، ضمن منافسات "البلاي أوف" المؤهلة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على ستاد الاتحاد، حيث ينتقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري الأبطال في شمال إفريقيا والوطن العربي.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو.

يذكر أن ريال مدريد تأهل إلى البلاي أوف محتلا المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما احتل مانشستر سيتي المركز 22 برصيد 11 نقطة من 8 لقاءات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: قرار العرجاني بالابتعاد عن "حزب الجبهة" كان استجابة للرأي العام
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس
زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالكهرباء 15 % على الأجر الأساسي -تفاصيل