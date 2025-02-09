موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 فبراير، ضمن منافسات "البلاي أوف" المؤهلة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على ستاد الاتحاد، حيث ينتقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري الأبطال في شمال إفريقيا والوطن العربي.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو.

يذكر أن ريال مدريد تأهل إلى البلاي أوف محتلا المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما احتل مانشستر سيتي المركز 22 برصيد 11 نقطة من 8 لقاءات.