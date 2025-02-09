تشكيل فريق برشلونة لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

أعلن الألماني هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، التشكيل الرسمي لمواجهة إشبيلية في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وشهد تشكيل العملاق الإسباني قيادة ليفاندوفسكي لخط الهجوم، وجافي في خط الوسط، ومارتينيز في خط الدفاع.

تشكيل برشلونة لمواجهة إشبيلية

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي - أراوخو - مارتينيز - بالدي.

خط الوسط: جافي - دي يونج - بيدري.

خط الهجوم: يامين يامال - ليفاندوفسكي - رافينيا.