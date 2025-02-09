تقارير تكشف آخر تطورات تجديد عقد رونالدو مع النصر

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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد، توصل إدارة نادي النصر السعودي لاتفاق مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتجديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي عقد النجم البرتغالي مع فريق النصر السعودي، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، يحق له التوقيع مع أي فريق خلال الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن النصر توصل إلى اتفاق مع النجم البرتغالي، لتجديد عقده موسم واحد فقط، مقابل 200 مليون يورو وهو نفس عقد اللاعب في الفترة الحالية.

أرقام رونالدو مع النصر

وانضم صاحب الـ 40 عامًا إلى فريق النصر السعودي، في يناير 2023 في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع فريق النصر مان يونايتد الإنجليزي.

ومنذ الانضمام إلى الفريق، شارك النجم البرتغالي في 90 مباراة، تمكن من تسجيل 82 هدفًا وتقديم 19 تمريرة حاسمة، حتى الأن.

وخلال الموسم الحالي خاض اللاعب رفقة الفريق السعودي 26 مباراة، ساهم خلالهم في 28 هدفًا، بواقع تسجيل 24 هدفًا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

ولم يتمكن رونالدو من تحقيق سوى لقب واحد فقط رفقة الفريق السعودي، وهو لقب كأس البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية" في عام 2023.

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