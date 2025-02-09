زوجة سيرجيو راموس ترفض الانتقال معه إلى المكسيك.. ما القصة؟

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ذكرت تقارير إخبارية أن زوجة سيرجيو راموس، بيلار روبيو، قررت عدم الانتقال إلى المكسيك بعد انتقال زوجها إلى نادي مونتيري يوم الجمعة الماضي.

ووقع أسطورة كرة القدم الإسبانية عقدًا لمدة عام واحد مع فريقه الجديد بعد أن ظل دون نادٍ لمدة ستة أشهر.

وظهر المدافع البالغ من العمر 38 عامًا آخر مرة على أرض الملعب في مايو 2024، حيث لعب المباراة بأكملها مع إشبيلية في هزيمة 2-1 على أرضه أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

وفقًا للصحافي خافي دي هويوس من صحيفة بيلد ، فإن زوجة راموس، مقدمة البرامج التلفزيونية بيلار روبيو، قررت البقاء في إسبانيا "لأسباب مهنية".

وقال دي هويوس: "لن تنتقل بيلار روبيو إلى المكسيك مع سيرجيو راموس، في يوم الجمعة الماضي، أخبرني أحد المقربين من بيلار أنها سئمت من التنقل".

وأضاف: "لقد ذهبت معه إلى باريس، ثم ذهب راموس إلى إشبيلية، وفي وقت لاحق، قررت الذهاب إلى مدريد لأسباب مهنية".

وأوضح: "عندما اتخذ راموس هذا القرار، قالت إن هذه المرة لن أستسلم، لقد استسلمت مرتين بالفعل، الآن سأبقى هنا في مدريد وستبقى العائلة، وسيرحل سيرجيو بمفرده".

وسيكون فريقه الجديد مونتيري واحدا من بين 32 فريقا تشارك في كأس العالم للأندية المقررة هذا الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتنافس الفريقان في المجموعة الخامسة إلى جانب ريفر بليت وأوراوا ريد دايموندز وإنتر ميلان.

يُذكر أن الزوجان بدأت علاقتهما في عام 2012 وتزوجا بعد سبع سنوات، ولديهما أربعة أطفال، سيرجيو جونيور، وماركو، وأليخاندرو، وماكسيمو أدريانو.