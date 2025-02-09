بليموث يُقصي ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

فاز بليموث على نظيره ليفربول اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024/25.

وودع ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة أمام بليموث بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح بليموث بقدم اللاعب ريان هاردي من ضربة جزاء فى الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وتعرض جو جوميز، مدافع فريق ليفربول للإصابة خلال مشاركته مع الريدز فى مواجهة بليموث أرجايل.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة.