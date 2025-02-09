لاعب فنربخشة تاليسكا يتعرض للاعتداء من الجماهير بالدوري التركي

كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض اللاعب البرازيلي بصفوف فنربخشة التركي أندرسون تاليسكا للاعتداء من قبل جماهير فريق ألانيا سبور، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري التركي.

ونجح تاليسكا في إحراز ثاني أهدافه بقميص فنربخشه خلال المباراة المقامة على ملعب ألانيا سبور، ليتعرض بعدها للاعتداء من قبل جماهير أصحاب الأرض بزجاجات المياه.

ماذا حدث للاعب فنربخشة أندرسون تاليسكا؟

تاليسكا بعدما سجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 42 من الشوط الأول، اتجه نحو راية الركنية للاحتفال أمام الجماهير، ليقوم أحدهم بإلقاء زجاجة مياه على ظهره بقوة، ليسقط اللاعب أرضًا متألمًا، قبل أن يواصل اللعب.

صفقة انضمام تاليسكا لفنربخشة

وانضم أندرسون تاليسكا، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى فنربخشه التركي في يناير 2025 قادمًا من النصر السعودي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق.

واللاعب صاحب الـ31 عاماً عقدًا مع نادي فنربخشة يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026.

أرقام تاليسكا مع فنربخشة

وخاض تاليسكا مباراتين قبل لقاء اليوم بقميص ناديه الجديد الأولى كانت أمام ريزا سبور في الجولة الـ22 من الدوري التركي، حيث لعب لمدة 29 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، بينما حقق فنربخشه الفوز بنتيجة 3-2.

وكانت المباراة الثانية في كأس تركيا ضد إيرزروم سبور، حيث سجل هدفًا خلال 61 دقيقة من مشاركته، وحقق فريقه فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-0 قبل التسجيل مجددًا اليوم.

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