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ممر شرفي.. استقبال خاص للاعب الزمالك الجديد في الظهور الأول (صور)

03:02 م الأحد 09 فبراير 2025
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  • عرض 4 صورة
    استقبال صلاح مصدق من لاعبي الزمالك
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    صلاح مصدق
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    لاعبو الزمالك يستقبلوا صلاح مصدق
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كتب- محمد خيري:

انتظم المغربي صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك الجديد في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانضم صلاح مصدق، لنادي الزمالك، منذ أيام قليلة، من نادي نهضة الزمامرة المغربي، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ولاعبو الفريق على تهنئة اللاعب بعد انضمامه للأبيض، والوقوف بممر شرفي، وتمنوا له التوفيق في الفترة المقبلة.

ووضع الجهاز الفني برنامج تدريبي خاص به لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة بعد انضمامه رسمياً لصفوف الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد برج العرب.

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صلاح مصدق الزمالك التدريبات مباراة فاركو مسابقة الدوري المصري الممتاز
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