أتليتكو مدريد يرسخ عقدة لفينيسيوس جونيور مع ريال مدريد

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كتب- محمد عبدالهادي:

أصبح نادي أتلتيكو مدريد بمثابة عقدة للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، حيث فشل مجددًا في التسجيل أمامه خلال المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب سانتياجو برنابيو في منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني موسم 2024/2025، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

فينيسيوس جونيور تمكن خلال مسيرته مع ريال مدريد من هز شباك 18 فريقًا من أصل 26 فريقًا واجههم في الدوري الإسباني، إلا أن أتلتيكو مدريد يعد الفريق الوحيد الذي شكل تحديًا مستمرًا له.

وخاض صاحب الـ 24 عامًا ضد أتليتكو مدريد 11 مباراة بالدوري الإسباني دون أن يسجل أي هدف بمرماه.

وإلى جانب أتلتيكو مدريد، هناك بعض الفرق التي لم يتمكن فينيسيوس من التسجيل في شباكها أيضًا في عدد من المباريات، مثل أتلتيك بلباو (9 مباريات)، خيتافي (8 مباريات)، ورايو فاييكانو (7 مباريات).

مسيرة فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد

فينيسيوس انضم لصفوف ريال مدريد في موسم 18/19 قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي إذ شارك بقميصه بـ 294 مباراة سجل خلالها 101 هدف وصنع 83.



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