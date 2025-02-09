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موعد مباراة بلايموث أرجايل وليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

12:09 م الأحد 09 فبراير 2025
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يستعد فريق ليفربول لظهور جديد لمحبيه اليوم الأحد حين يحل ضيفًا على نظيره بلايموث أرجايل ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة بلايموث أرجايل وليفربول

ويلتقي فريق ليفربول عند الخامسة عصر اليوم الأحد نظيره بلايموث أرجايل ضمن منافسات دور الـ 32.

القناة الناقلة لمباراة بلايموث أرجايل وليفربول

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات Arena Sport 1، Arena Sport 1 Slovenia، Arena Sport 1 Croatia.

مشوار بلايموث أرجايل وليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول كان قد تأهل إلى دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على نظيره أكرينجتون برباعية نظيفة، فيما تأهل فريق بلايموث أرجايل بعد فوزه على نظيره برينتفورد بهدف نظيف.

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موعد مباراة بلايموث أرجايل وليفربول القناة الناقلة لمباراة ليفربول بلايموث أرجايل ضد ليفربول
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