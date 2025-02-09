"لم يتحقق مع وادي دجلة وفرانكفورت".. رقم سلبي لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

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كتبت-هند عواد:

للمباراة الثالثة على التوالي، يفشل المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في التسجيل، ليحقق اللاعب رقما سلبيا خلال مسيرته.

وفاز مانشستر سيتي على ليتون أورينت، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في كأس الاتحاد الإنجليزي، المباراة التي شهدت إهدار عمر مرموش هدفا محققا.

بيب جوارديولا يتحدث عن عمر مرموش؟

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على أداء الصفقات الجديدة بينهم عمر مرموش في مباراة ليتون أورينت، وقال إنه يحظى بفرص أكبر للمشاركة في المباريات القادمة.

عمر مرموش الأسوأ في مباراة ليتون أورينت

كان عمر مرموش أسوأ لاعبي مانشستر سيتي، في مباراة ليتون أورينت، إذ أنه حصل على تقييم 6.1/10 كأقل لاعب في صفوف الفريق، وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore".

صيام تهديفي لـ عمر مرموش

خاض عمر مرموش أول مباراة له مع مانشستر سيتي ضد تشيلسي، وانتهى اللقاء لصالح الأولى بنتيجة 3-1، وفي المباراة الثانية خسر من أرسنال بنتيجة 5-1، وفي المباراتين لم يسجل أول يساهم المصري، فمنذ انضمامه إلى الإنجليزي مقابل 75 مليون يورو، لم يعرف طريق الشباك.

ويعد هذا رقما سلبيا لعمر مرموش، الذي صنع في أول مباراة له مع وادي دجلة، بموسم 2015-2016، وذلك في لقاء الاتحاد السكندري الذي انتهى بالتعادل 1-1.

وفي بداية مع عمر مرموش مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورن لم يحتاج اللاعب سوى لمباراتين لوضع بصمته، إذ أنه شارك في أول لقاء دون مساهمة، وفي ثاني مباراة له سجل هدف التعادل لفريقه.

وجاءت إحصائيات عمر مرموش طوال مسيرته كالآتي:

موسم 2016/17 – وادي دجلة

المباريات: 17

الأهداف: 3

المساهمات: 0

موسم 2017/18 – فولفسبورج

المباريات: 17

الأهداف: 4

المساهمات: 0

موسم 2018/19 - فولفسبورج

المباريات: 5

الأهداف: 0

المساهمات: 0

موسم 2019/20 – في إف إل فولفسبورج

المباريات: 21

الأهداف: 9

المساهمات: 2

موسم 2020/21 – فولفسبورج / سانت باولي (إعارة)

المباريات: 27

الأهداف: 8

المساهمات: 3

موسم 2021/22 - في إف إل فولفسبورج / في إف بي شتوتغارت (إعارة)

المباريات: 23

الأهداف: 3

المساهمات: 5

موسم 2022/23 - نادي فولفسبورج

المباريات: 36

الأهداف: 6

المساهمات: 1

موسم 2023/24 – آينتراخت فرانكفورت

المباريات: 41

الأهداف: 17

عدد التمريرات الحاسمة: 6

موسم 2024/25 – آينتراخت فرانكفورت *اعتبارًا من 23 يناير 2025

المباريات: 26

الأهداف: 20

عدد التمريرات الحاسمة: 14