قبل الديربي.. 15 صورة من تكريم مارسيلو في ريال مدريد

"الأول مع الفريق".. أحمد حسن كوكا يفتتح أهدافه مع لوهافر الفرنسي (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

حرص نادي ريال مدريد الإسباني أمس السبت، قبل مباراة الفريق أمام أتليتكو بالدوري، على تكريم النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر السابق للفريق، بعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وكان مارسيلو أعلن يوم الخميس الماضي، اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد رحيله عن صفوف فريق فلومينينسي البرازيلي.

وقام لوكا مودريتش قائد فريق ريال مدريد، بتسليم نجم الفريق السابق قميصًا خاصًا، تقديرًا لجهوده ومشواره مع الفريق طوال السنوات التي قضاها بين صفوفه.

وقام لاعبو فريق ريال مدريد، بالتقاط صورة جماعية مع أحد أساطير الفريق، قبل بداية مباراتهم أمام أتليتكو مدريد.

مشوار مارسيلو مع ريال مدريد

وانضم اللاعب صاحب الـ 36 عاما، إلى الفريق الملكي في يناير من عام 2007 واستمر في صفوفه لمدة 15 عاما، قبل أن يرحل في عام 2022 متجها إلى فريق أولمبياكوس اليوناني.

وشارك النجم البرازيلي رفقة فريق ريال مدريد، في 546 مباراة في جميع البطولات، ساهم خلالهم في 141 هدفًا، بواقع تسجيل 38 هدفًا وتقديم 103 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى تحقيق الكثير من الألقاب رفقة الفريق، التي وصل عددها إلى 25 بطولة مختلفة.

إحصائيات مارسيلو خارج ريال مدريد

وبخلاف ريال مدريد لعب مارسيلو في صفوف كلا من فلومينينسي البرازيلي، أولمبياكوس اليوناني، حيث خاض رفقة الفريق البرازيلي 107 مباراة، سجل 11 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وعلى الجانب الآخر، اكتفى مارسيلو بالمشاركة في 10 مباريات فقط، مع فريق أولمبياكوس اليوناني، اكتفى خلالهم بتسجيل 3 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

وحقق مارسيلو بعيدًا عن ريال مدريد لقبين وهما لقبي كأس ليبرتادوريس، كوبا سود أمريكانا، رفقة فريق فلومينينسي البرازيلي.

أقرأ أيضًا:

"كشف المؤامرة بالمستندات".. مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا غدا

هل رفع الزمالك اسم كونراد ميشالاك من قائمة المحلية؟.. مصدر يجيب