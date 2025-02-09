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أهداف مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني (فيديو)

12:36 ص الأحد 09 فبراير 2025

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

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كتب ـ محمد الميموني:

التقى ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد أمس السبت 8 فبراير، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وجاء الهدف الأول لصالح أتليتكو مدريد بقدم اللاعب جوليان ألفاريز في الدقيقة 35 من عمر المباراة، ثم جاء هدف التعادل لفريق ريال مدريد بقدم المهاجم مبابي في الدقيقة 50.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

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