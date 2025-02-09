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جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو

12:15 ص الأحد 09 فبراير 2025

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

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كتب ـ محمد الميموني:

انتهت مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".

وعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما احتل أتلتيكو الوصافة برصيد 49 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1 ـ ريال مدريد - 50 نقطة

2 ـ أتليتكو مدريد - 49 نقطة

3 ـ برشلونة - 45 نقطة

4 ـ أتلتيك بيلباو - 44 نقطة

5 ـ فياريال - 40 نقطة

6 ـ رايو فاليكانو - 35 نقطة

7 ـ جيرونا - 31 نقطة

8 ـ أوساسونا - 30 نقطة

9 ـ مايوركا - 30 نقطة

10 ـ ريال بيتيس - 29 نقطة

11 ـ ريال سوسيداد - 28 نقطة

12 ـ سيلتا فيجو - 28 نقطة

13 ـ إشبيلية - 28 نقطة

14 ـ خيتافي - 24 نقطة

15 ـ لاس بالماس - 23 نقطة

16 ـ ليجانيس - 23 نقطة

17 ـ إسبانيول - 23 نقطة

18 ـ ألافيس - 21 نقطة

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