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هدف تقدم أتلتيكو مدريد في مرمى ريال مدريد بالدوري الإسباني (فيديو)

11:19 م السبت 08 فبراير 2025

خلال مباراة ريال مدريد

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كتب ـ محمد الميموني:

التقى ريال مدريد بنظيره أتليتكو مدريد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الاول لصالح أتليتكو مدريد بقدم اللاعب جوليان ألفاريز في الدقيقة 35 من عمر المباراة، بعد الرجوع لتقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، يعتلي أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطتين عن الريال.

ودخل أتلتيكو مباراة الريال بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورنتي - خوسيه ماريا خيمينيز - كليمينت لانجليه - خافي جالان.

خط الوسط: رودريجو دي بول - بابلو باريوس - صامويل لينو - جوليانو سيميوني.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز.

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مباراة الريال وأتليتكو مدريد الدوري الإسباني اللاعب جوليان ألفاريز
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