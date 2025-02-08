جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 19
كتب ـ محمد الميموني:
انتهت مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري السعودي "روشن" 2024/25، بمباراة تعادل ضمك والهلال إيجابيا 2-2.
وتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، متفوقا على الهلال صاحب الـ 47 نقطة.
جدول ترتيب الدوري السعودي
1 ـ الاتحاد 49 نقطة.
2 ـ الهلال 47 نقطة.
3 ـ النصر 41 نقطة.
4 ـ القادسية 41 نقطة.
5 ـ الأهلي 38 نقطة.
6 ـ الشباب 32 نقطة.
7 ـ الرياض 28 نقطة.
8 ـ الخليج 27 نقطة.
9 ـ الاتفاق 25 نقطة.
10 ـ التعاون 24 نقطة.
11 ـ ضمك 23 نقطة.
12 ـ الخلود 22 نقطة.
13 ـ العروبة 17 نقطة.
14 ـ ألفيحاء 16 نقطة.
15 ـ الأخدود 15 نقطة.
16 ـ الرائد 14 نقطة.
17 ـ الوحدة 13 نقطة.
18 ـ الفتح 10 نقاط.
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