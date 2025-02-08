جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 19

كتب ـ محمد الميموني:

انتهت مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري السعودي "روشن" 2024/25، بمباراة تعادل ضمك والهلال إيجابيا 2-2.

وتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، متفوقا على الهلال صاحب الـ 47 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

1 ـ الاتحاد 49 نقطة.

2 ـ الهلال 47 نقطة.

3 ـ النصر 41 نقطة.

4 ـ القادسية 41 نقطة.

5 ـ الأهلي 38 نقطة.

6 ـ الشباب 32 نقطة.

7 ـ الرياض 28 نقطة.

8 ـ الخليج 27 نقطة.

9 ـ الاتفاق 25 نقطة.

10 ـ التعاون 24 نقطة.

11 ـ ضمك 23 نقطة.

12 ـ الخلود 22 نقطة.

13 ـ العروبة 17 نقطة.

14 ـ ألفيحاء 16 نقطة.

15 ـ الأخدود 15 نقطة.

16 ـ الرائد 14 نقطة.

17 ـ الوحدة 13 نقطة.

18 ـ الفتح 10 نقاط.