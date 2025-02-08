"الأول مع الفريق".. أحمد حسن كوكا يفتتح أهدافه مع لوهافر الفرنسي (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

نجح المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، في تسجيل أول أهدافه مع فريق لوهافر الفرنسي، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في مرمى فريق ليل.

وأحرز كوكا هدف لوهافر الأول في مرمى ليل، في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، في اللقاء، الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ21 ببطولة الدوري الفرنسي.

وانضم كوكا إلى نادي لوهافر الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم، بعد انتهاء تعاقده مع فريق ريو آفي البرتغالي.

وقبل مباراة لوهافر أمام ليل اليوم، كان قد شارك النجم المصري في ثلاثة مباريات فقط مع الفريق، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف خلالهم.

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