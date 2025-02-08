مبابي يقود الهجوم.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أتلتيكو في الدوري الإسباني

كتب ـ محمد الميموني:

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتليتكو مدريد، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومن المقرر إنطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع : لوكاس فاسكيز – أوريلين تشواميني – راؤول أسينسيو – فران جارسيا

خط الوسط : داني سيبايوس – فيديريكو فالفيردي – جود بيلينجهام

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو

ويدخل ريال مدريد اللقاء، هو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، فيما يأتي فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة.