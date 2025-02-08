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صلاح ونجم ريال مدريد على رأس أولويات الهلال السعودي في مونديال الأندية

08:16 م السبت 08 فبراير 2025
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    محمد صلاح
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    فينيسيوس جونيور
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    فينيسيوس جونيور
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    فينيسيوس جونيور
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كتب - يوسف محمد:

كشفت العديد من التقارير الصحفية اليوم السبت، عن وجود اهتمام من قبل نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الهلال يضع النجم البرازيلي على رأس أولوياته، لتدعيم صفوف الفريق، في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد رحيل نيمار وعودته إلى فريق سانتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت الصحيفة أن الفريق السعودي، لن يكتفي بالتفاوض مع نجم ريال مدريد فقط، كما أن هناك اهتمام بضم محمد صلاح لتصبح قائمة الفريق، مليئة بالنجوم خلال المشاركة في كأس العالم للأندية.

مجموعة الهلال السعودي في مونديال الأندية

وتلعب بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 ويستمر حتى 13 يوليو من العام ذاته.

وأوقعت قرعة مونديال الأندية 2025، فريق الهلال السعودي، في المجموعة الثامنة بالبطولة، رقة كلاً من: "ريال مدريد الإسباني، ريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي".

أرقام صلاح وفينيسوس في الموسم الحالي مع الأندية

وشارك النجم البرازيلي، خلال الموسم الحالي رفقة فريق ريال مدريد الإسباني، في 26 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الحالي، تمكن خلالهم من تسجيل 16 هدف وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

وعلى الجانب الآخر، لعب صلاح في الموسم الحالي مع فريق ليفربول، في 34 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 26 هدفًا وتقديم 18 تمريرة حاسمة.

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محمد صلاح فينيسيوس جونيور الهلال السعودي كأس العالم للأندية 2025
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