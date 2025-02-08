موعد مباراة ريال مدريد ضد أتليتكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يخوض ريال مدريد مباراة من العيار الثقيل عندما يلاقي نظيره أتلتيكو مدريد في منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المقرر أن يُنقل اللقاء عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقلة الحصري لبطولة الدوري الإسباني في شمال إفريقيا والوطن العربي، حيث تبث قناة beIN SPORTS 1 المباراة على الهواء مباشرة.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 48 نقطة.