نجم برشلونة يرفض الانتقال إلى الدوري السعودي

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، رفض اللاعب الإٍسباني فيران توريس مهاجم فريق برشلونة، العديد من العروض للرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، خلال الموسم الحالي ومن بينها عروض من الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية، أن المهاجم الإسباني تلقى العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من جانب العديد من أندية الدوري السعودي للمحترفين، خلال تواجده في المملكة العربية السعودية مع برشلونة، للمشاركة في بطولة السوبر الإسباني، إلا أن اللاعب والنادي رفضوا مناقشة هذا العرض.

وأبدت العديد من الأندية الأوروبية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، اهتمامها بضم مهاجم فريق برشلونة، علي سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، إلا أن المدير الفني هانزي فليك رفض الاستغناء عن اللاعب في الفترة الحالية.

أرقام توريس مع برشلونة في الموسم الحالي

وشارك اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، في 25 مباراة خلال الموسم الحالي، نجح خلالهم في تسجيل 10 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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