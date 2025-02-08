كتب ـ مصطفى الجريتلي:

احتفل كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 فبراير بعيد ميلاده الـ 40.

احتفال كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ40

رونالدو نشر صورتين رفقة عائلته عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي حينها مدوناً: "شكرًا لكم جميعًا على رسائل عيد الميلاد الرائعة، لقد أمضيت يومًا رائعًا مع العائلة والأصدقاء، ولا يمكنني أن أتمنى شيئًا أفضل من ذلك".

هذا كان على المستوى العائلي ولكن على المستوى الكروي والرياضي خاض اللاعب البرتغالي الدولي مباراة مع فريقه النصر بالدوري السعودي أمام نظيرهم الفيحاء.

وسجل رونالدو هدفًا في فوز النصر بثلاثية على ضيفه الفيحاء خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة 19 من الدور ي السعودي.

ونشر رونالدو عقب المباراة صورتين من احتفاله بالهدف عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مدوناً:"الفوز والهدف الأول بعد الـ 40".

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر

كريستيانو رونالدو خاض خلال الموسم الجاري مع النصر 26 مباراة سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 4 أهداف خلال 2282 دقيقة لعب.

وخاض اللاعب صاحب الـ 40 عاماً بقميص النصر منذ انضمامه في يناير 2023 بمختلف البطولات 96 مباراة سجل خلالها 88 هدفاً وصنع 19 هدفاً.

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