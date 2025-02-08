متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه بصعوبة على نظيره ليتون أورينت بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وتقدم فريق أورينت بهدف ذاتي سجله حارس مرمى مانشستر سيتي أورتيجا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 16 ثم تعادل عبدالقادر حوسانوف بهدف بالدقيقة 56 قبل أن يسجل كيفين دي بروين الهدف الثاني بالدقيقة 79.

ملخص مباراة ليتون أورينت ومانشستر سيتي:

بدأ اللقاء بمحاولة لفريق أورينت ولكن وصلت في النهاية ليد حارس مرمى مانشستر سيتي أورتيجا بالدقيقة الثانية.

ورد فريق مانشستر سيتي بهجمة قادها جريليش بالدقيقة 3 ولكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

وأرسل لاعب مانشستر سيتي جوندوجان كرة عرضية بالدقيقة 6 ولكن أبعدها دفاع أورينت لركلة ركنية نفذها مرموش وأبعدها الدفاع.

وكاد جوندوجان يتقدم لفريق مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 9 ولكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وراوغ لاعب مانشستر سيتي سافينيو دفاع أورينت وأرسل كرة عرضية بالدقيقة 12 وصلت لزميله فيكتور رويس الذي سدد كرة تصدى لها الدفاع.

وتصدى حارس مرمى مانشستر سيتي أورتيجا بعد دقيقتين لتسديدة خطرة من لاعب أورينت.

وحصل فريق مانشستر سيتي بالدقيقة 15 على ركلة حرة مباشرة سددها مرموش ولكنها اصطدمت بالحائط البشري للاعبي أورينت.

وتقدم فريق أورينت بهدف في الدقيقة 18 بعد تسديدة قوية من لاعبه جيمي دونلي من منتصف الملعب ارتطمت في العارضة ثم ارتطمت في جسد حارس مرمى مانشستر سيتي أورتيجا وسكنت مرماه.

ودفع الجهاز الفني لمانشستر سيتي باللاعب برناردو سيلفا بدلاً من نيكو جونزاليس للإصابة بالدقيقة 22.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة حرة مباشرة سددها مجددًا مرموش بالدقيقة 27 ولكن هذه المرة تصدى لها حارس مرمى أورينت.

وواصل فريق مانشستر سيتي الضغط على دفاعات أورينت في محاولة لإدراك التعادل.

وأرسل لاعب مانشستر سيتي جريليش كرة عرضية في الدقيقة 30 وصلت لمرموش ولكنه لم يستطع السيطرة عليها فاستخلصها دفاع فريق أورينت.

وأرسل جريليش عرضية جديدة وصلت لزميله برناردو سيلفا بالدقيقة 38 سددها في المرمى ولكن تصدى لها مدافع أورينت.

وكاد يباغت أورينت فريق مانشستر سيتي بهدف ثان ولكن تسديدة لاعبه سوني بيركنز مرت أعلى المرمى بالدقيقة 42.

وتصدى حارس مرمى أورينت لتسديدة من لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 45+1.

ووصلت كرة عرضية في الدقيقة 45+2 لعمر مرموش الذي سددها في المرمى ولكن تصدى لها حارس مرمى أورينت.

وتصدى حارس مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 45+4 لتسديدة قوية من لاعب أورينت من أمام منطقة الجزاء.

وبدأ الشوط الثاني بضغط من قبل لاعبي مانشستر سيتي فسدد لاعبه عمر مرموش كرة في الدقيقة 47 تصدى لها حارس المرمى.

وسدد لاعب مانشستر سيتي نيكو أوريلي كرة في الدقيقة 53 ولكنها علت المرمى.

وتصدى حارس مرمى أورينت بالدقيقة 55 لفرصة تسجيل لعمر مرموش بعدما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء.

وتعادل اللاعب الأوزبكي عبد القادر حوسانوف لفريق مانشستر سيتي بعدما ارتطمت تسديدة ريكو لويس في رأسه وغيرت اتجاه الكرة وسكنت المرمى بالدقيقة 57.

ومرر عمر مرموش كرة بالدقيقة 62 لزميله جيمس ماكاتي الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أورينت.

وأرسل مرموش تمريرة جديدة لزميله جوندوجان بالدقيقة 64 ولكن سددها في يد حارس المرمى.

وتصدى حارس مرمى مانشستر سيتي بالدقيقة 76 لتسديدة قوية من لاعب أورينت.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء ضد لاعب أورينت بالدقيقة 77 بعد تدخل عنيف على قدم عمر مرموش بعدما راوغه الأخير.

وسجل مانشستر سيتي الهدف الثاني بالدقيقة 79 عن طريق لاعبه دي بريون بعدما وصلته كرة من زميله جريليش أسكنها الشباك.

وسدد لاعب أورينت دانييل هابي كرة قوية في الدقيقة 90 ولكن علت مرمى حارس مرمى مانشستر سيتي أورتيجا.

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