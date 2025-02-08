8 تغييرات.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليتون أورينت

كتبت-هند عواد:

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل الفريق لمواجهة ليتون أورينت، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشارك الثنائي الجديد نيكو وفيتور ريس، اللذين انضما إلى مانشستر سيتي في يناير، لأول مرة مع الفريق أمام ليتون أورينت، فيما أجرى جوارديولا 8 تغييرات على التشكيلة التي خسرت من أرسنال، في المباراة السابقة.

ويعود روبن دياز بعد خروجه في الشوط الثاني ضد باريس سان جيرمان الشهر الماضي، ويشارك عمر مرموش بشكل أساسي في اللقاء، فيما حصل إيرلينج هالاند على راحة من اللقاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي: أورتيجا مورينو، لويس، ريس، دياز، أورايلي، نيكو ، جوندوجان ، ماكاتي، سافيو، جريليش، عمر مرموش.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، كارسون، ستونز، دي بروين، بيرناردو، أكانجي، نونيس، خوسانوف، فودين، مباما.