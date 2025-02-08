مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
16:00

المصري

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليتون أورينت

1 0
14:15

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

8 تغييرات.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليتون أورينت

01:30 م السبت 08 فبراير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش (2)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش (2)_1
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش (3)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش (6)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش (3)_1
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش (4)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش (5)
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش من مباراة السيتي وتشيلسي
  • عرض 15 صورة
    النجم المصري عمر مرموش
  • عرض 15 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 15 صورة
    مانشستر سيتي
  • عرض 15 صورة
    مانشستر سيتي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل الفريق لمواجهة ليتون أورينت، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشارك الثنائي الجديد نيكو وفيتور ريس، اللذين انضما إلى مانشستر سيتي في يناير، لأول مرة مع الفريق أمام ليتون أورينت، فيما أجرى جوارديولا 8 تغييرات على التشكيلة التي خسرت من أرسنال، في المباراة السابقة.

ويعود روبن دياز بعد خروجه في الشوط الثاني ضد باريس سان جيرمان الشهر الماضي، ويشارك عمر مرموش بشكل أساسي في اللقاء، فيما حصل إيرلينج هالاند على راحة من اللقاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي: أورتيجا مورينو، لويس، ريس، دياز، أورايلي، نيكو ، جوندوجان ، ماكاتي، سافيو، جريليش، عمر مرموش.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، كارسون، ستونز، دي بروين، بيرناردو، أكانجي، نونيس، خوسانوف، فودين، مباما.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي عمر مرموش مانشستر سيتي وليتون أورينت كأس الاتحاد الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لحظة بلحظة.. ليتون أورينت 1 - 0 مانشستر سيتي.. مرموش أساسيًا

إعلان

إعلان