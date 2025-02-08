كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن موقف صادم من إدارة نادي أهلي جدة تجاه المحترف البرازيلي بصفوفهم فيرمنيو .

رفع اسم فيرمينو من قائمة أهلي جدة المحلية

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية عبر تقرير لها اليوم السبت أن إدارة النادي الأهلي قد رفعت اسم النجم البرازيلي من قائمتها المحلية وسجلت بدلاً من مواطنه جالينو الذي تم ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة بعقد حتى عام 2028.

وتنص لوائح الدوري السعودي على تسجيل 25 لاعبًا بالقائمة المحلية على أن يكون أقصى عدد من الأجانب 8 بجانب لاعبين من مواليد 2003 عكس القائمة الآسيوية التي تسمح بتواجد 35 لاعباً مسجلين بالاتحاد المحلي.

انتقال فيرمنيو للدوري السعودي

فيرمنيو قد انضم لصفوف أهلي جدة بالانتقالات الصيفية بموسم 23/24 بعد انتهاء تعاقده مع ليفربول.

أهداف فيرمنيو مع أهلي جدة

اللاعب صاحب الـ 33 عاماً خاض خلال الموسم الجاري 25 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 خلال 1722 دقيقة لعب.

وشارك اللاعب البرازيلي الدولي مع أهلي جدة منذ انضمامه بـ 59 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 18 هدفاً وصنع 12.

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