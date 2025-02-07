استعدادا لمباراة ريال مدريد.. إضافة عمر مرموش إلى قائمة مانشستر سيتي الأوروبية

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كتبت-هند عواد:

أعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي، إضافة صفقاته الجديدة، بينهم المحترف المصري عمر مرموش، في قائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وذكر الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، أنه تمت إضافة الثلاثة لاعبين الجدد عبد القادر خوسانوف وعمر مرموش ونيكو إلى قائمة بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

وضمت قائمة مانشستر سيتي الأولى 22 لاعبا ، فيما تنص القواعد على أنه يمكن أن تتكون من 25 لاعبا كحد أقصى، اثنان منهم يجب أن يكونا حارسي مرمى.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى، إيدرسون - ستيفان أورتيجا مورينو - سكوت كارسون

خط الدفاع، مانويل أكانجي - ناثان آكي - روبن دياس - جون ستونز - عبد القادر خوسانوف - جوسكو جفارديول

خط الوسط، نيكو - إلكاي جوندوجان - جاك جريليش - كيفن دي بروين – بيرناردو – رودري - ماتيو كوفاسيتش - ماتيوس نونيس - جيمس ماكاتي - فيل فودين - جيريمي دوكو - سافينيو

خط الهجوم، إيرلينج هالاند - عمر مرموش

وهكذا سيكون عمر مرموش جاهزا لمباراتي مانشستر سيتي وريال مدريد، على ملعب الاتحاد، يوم الثلاثاء 11 فبراير والعودة يوم 19 فبراير.