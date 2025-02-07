أرسين فينجر: "لديكم في مصر شغفًا بكرة القدم ومواهب متميزة"

كتبت-هند عواد:

تحدث الفرنسي أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن كرة القدم في مصر.

وقال أرسين فينجر في تصريحات خلال زيارته للاتحاد المصري لكرة القدم: "سعيد جدا بوجودي في مصر، البيئة هنا خصبة للتنافس في مجال كرة القدم، قمت بجولة في مقر الاتحاد المصري ووجدت تفاصيلا مناسبة للغاية مع فريق عمل من الاتحاد الدولي، للإشراف على مشروع التطوير للمنافسة عالميا والمكان هنا والبيئة بشكل عام يساعدان جدا على ذلك".

وأضاف: "لديكم في مصر شغفًا كبيرا بكرة القدم، لديكم مواهب شابة وإمكانيات متميزة، لذلك نؤمن أننا نستطيع أن نقوم بعمل كبير معًا. مشروع تطوير المواهب يمثل فرصة عظيمة للكرة المصرية ونحن هنا لدعم الاتحاد المصري لكرة القدم".

اقرأ أيضا:

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي الإسماعيلي والقناة الناقلة