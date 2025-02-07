مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
16:00

بيراميدز

الدوري المصري

الزمالك

- -
19:00

الإسماعيلي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
21:30

فيردر بريمن

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

ليستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

09:15 ص الجمعة 07 فبراير 2025

كرة قدم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في الدوري الفرنسي.

كما تشهد مسابقة الدوري المصري اليوم، إقامة 4 مباريات أبرزها، مباراة الزمالك والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الـ 12 ببطولة الدوري.

جدول مواعيد مباريات اليوم

الدوري المصري الممتاز

حرس الحدود ضد إنبي - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 1

سموحة ضد بيراميدز - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الزمالك ضد الإسماعيلي - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1

طلائع الجيش ضد الجونة - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد الدوري السعودي

العروبة ضد الوحدة - 3:05 مساء - SSC 1

النصر ضد الفيحاء - 5:20 مساء - SSC اكسترا 1

الأهلي ضد الفتح - 7:00 مساء - SSC 1

مواعيد الدوري الفرنسي

نانت ضد بريست - 8:00 مساء - بي إن سبورت 4

باريس سان جيرمان ضد موناكو - 10:05 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن - 9:30 مساء - بي إن سبورت

مواعيد الدوري الإيطالي

كومو ضد يوفنتوس - 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

مواعيد كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي - 10:00 مساء - بي إن سبورت

مواعيد الدوري الإسباني

رايو فاييكانو ضد بلد الوليد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري الدوري السعودي الدوري الفرنسي الزمالك والإسماعيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة