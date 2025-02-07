جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
تقام اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في الدوري الفرنسي.
كما تشهد مسابقة الدوري المصري اليوم، إقامة 4 مباريات أبرزها، مباراة الزمالك والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الـ 12 ببطولة الدوري.
جدول مواعيد مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود ضد إنبي - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 1
سموحة ضد بيراميدز - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 2
الزمالك ضد الإسماعيلي - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1
طلائع الجيش ضد الجونة - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 2
مواعيد الدوري السعودي
العروبة ضد الوحدة - 3:05 مساء - SSC 1
النصر ضد الفيحاء - 5:20 مساء - SSC اكسترا 1
الأهلي ضد الفتح - 7:00 مساء - SSC 1
مواعيد الدوري الفرنسي
نانت ضد بريست - 8:00 مساء - بي إن سبورت 4
باريس سان جيرمان ضد موناكو - 10:05 مساء - بي إن سبورت 1
مواعيد الدوري الألماني
بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن - 9:30 مساء - بي إن سبورت
مواعيد الدوري الإيطالي
كومو ضد يوفنتوس - 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1
مواعيد كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي - 10:00 مساء - بي إن سبورت
مواعيد الدوري الإسباني
رايو فاييكانو ضد بلد الوليد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3
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