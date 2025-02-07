جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في الدوري الفرنسي.

كما تشهد مسابقة الدوري المصري اليوم، إقامة 4 مباريات أبرزها، مباراة الزمالك والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الـ 12 ببطولة الدوري.

جدول مواعيد مباريات اليوم

الدوري المصري الممتاز

حرس الحدود ضد إنبي - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 1

سموحة ضد بيراميدز - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الزمالك ضد الإسماعيلي - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1

طلائع الجيش ضد الجونة - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 2

مواعيد الدوري السعودي

العروبة ضد الوحدة - 3:05 مساء - SSC 1

النصر ضد الفيحاء - 5:20 مساء - SSC اكسترا 1

الأهلي ضد الفتح - 7:00 مساء - SSC 1

مواعيد الدوري الفرنسي

نانت ضد بريست - 8:00 مساء - بي إن سبورت 4

باريس سان جيرمان ضد موناكو - 10:05 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن - 9:30 مساء - بي إن سبورت

مواعيد الدوري الإيطالي

كومو ضد يوفنتوس - 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

مواعيد كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي - 10:00 مساء - بي إن سبورت

مواعيد الدوري الإسباني

رايو فاييكانو ضد بلد الوليد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3