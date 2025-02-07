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موعد مباراة نانت وبريست في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

07:50 ص الجمعة 07 فبراير 2025

اللاعب مصطفي محمد

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كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي فريق نانت الفرنسي نظيره بريست اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وتُقام المباراة بين الفريقين اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 21 بالمسابقة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة، مشاركة النجم المصري، مصطفى محمد بشكل أساسي في تشكيل نانت، في ظل الأداء الكبير الذي يقدمه اللاعب مع الفريق في الفترة الماضية.

ويحتل نانت المركز ال 14 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 21 نقطة، فيما يحتل بريست المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة نانت وبريست

وتنقل المباراة على قناة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط، والتي خصصت قناة "بي إن سبورت 4" لنقل المباراة.

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الدوري الفرنسي نانت وبريست موعد مباراة نانت وبريست مصطفى محمد
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