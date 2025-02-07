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"نجريج الغربية" تزين ملعب الأنفيلد في مباراة ليفربول وتوتنهام (صورة)

02:29 ص الجمعة 07 فبراير 2025
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    محمد صلاح نجم ليفربول
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كتب- محمد عبدالهادي:

في مباراة ليفربول وتوتنهام التي أقيمت مساء الخميس، لفتت الأنظار لافتة كبيرة ظهرت في مدرجات ملعب "أنفيلد" كتب عليها "أبو مكة أبو مكة نجريج الغربية"، وهو ما كان إشارة واضحة إلى النجم المصري محمد صلاح.

هذه اللافتة أثارت تفاعلًا كبيرًا بين الجماهير، حيث كانت بمثابة تعبير عن الحب والدعم الكبيرين لمحمد صلاح من قبل مشجعيه في مدرجات ليفربول.

الكلمات التي كتبت على اللافتة هي في الحقيقة إشارة إلى اسم محمد صلاح بالكامل، حيث يطلق عليه "أبو مكة" نسبة إلى ابنته "مكة" وكذلك "نجريج" التي هي مسقط رأسه في مصر.

يُذكر أن محمد صلاح قدم مباراة رائعة أمام توتنهام بعدما أسهم في تسجيل الهدف الثاني باللقاء، وصنع الهدف الأول للمهاجم الهولندي جاكبو.

وتعد تمريرة صلاح هى الأولى له في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، منذ عام 2014 خلال تواجده مع تشيلسي.

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