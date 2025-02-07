المصري كريم أشرف يعود لتدريبات الأخدود السعودي

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كتب - محمد القرش:

عاد المهاجم المصري، كريم أشرف، إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود السعودي بعد غياب دام 3 أشهر بسبب الإصابة.

وانتظم اللاعب صاحب الـ 20 عاما في تدريبات أمس الخميس، استعدادا لمواجهة الاتفاق في الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي "روشن".

وكان قد تعرض كريم للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية ابعدته عن الملاعب لمدة 3 أشهر، بعد انضمامه مباشرة للأخدود قادما من الهلال السعودي.

وسبق أن مثّل كريم أشرف منتخب مصر مواليد 2003 خلال فترة تولي محمود جابر القيادة الفنية للمنتخب، حيث يمتلك الجنسية السعودية أيضًا.

ومن المقرر أن يلاقي الأخدود نظيره الاتفاق غدا السبت، في تمام الساعة 5.40 دقيقة بتوقيت مصر.