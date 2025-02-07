مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
16:00

بيراميدز

الدوري المصري

الزمالك

- -
19:00

الإسماعيلي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
21:30

فيردر بريمن

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

ليستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

المصري كريم أشرف يعود لتدريبات الأخدود السعودي

01:44 ص الجمعة 07 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    كريم أشرف 1 (1)
  • عرض 4 صورة
    اللاعب كريم أشرف (1)
  • عرض 4 صورة
    كريم أشرف لاعب الأخدود (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

عاد المهاجم المصري، كريم أشرف، إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود السعودي بعد غياب دام 3 أشهر بسبب الإصابة.

وانتظم اللاعب صاحب الـ 20 عاما في تدريبات أمس الخميس، استعدادا لمواجهة الاتفاق في الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي "روشن".

وكان قد تعرض كريم للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية ابعدته عن الملاعب لمدة 3 أشهر، بعد انضمامه مباشرة للأخدود قادما من الهلال السعودي.

وسبق أن مثّل كريم أشرف منتخب مصر مواليد 2003 خلال فترة تولي محمود جابر القيادة الفنية للمنتخب، حيث يمتلك الجنسية السعودية أيضًا.

ومن المقرر أن يلاقي الأخدود نظيره الاتفاق غدا السبت، في تمام الساعة 5.40 دقيقة بتوقيت مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريم أشرف منتخب مصر الأخدود السعودي الدوري السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة