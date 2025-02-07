مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
16:00

بيراميدز

الدوري المصري

الزمالك

- -
19:00

الإسماعيلي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
21:30

فيردر بريمن

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

ليستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"فوز الأهلي وليفربول".. نتائج مباريات أمس الخميس 6 فبراير

12:54 ص الجمعة 07 فبراير 2025

لاعبي النادي الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أقيمت أمس الخميس، الموافق 6 فبراير الجاري، العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والبطولات في العديد من دول العالم.

وشهدت مباريات أمس الخميس، فوز النادي الأهلي على نظيره بتروجيت بالدوري المصري، وفوز ليفربول على توتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري المصري

الأهلي يهزم بتروجيت (2-1).

غزل المحلة يهزم مودرن سبورت (2-1).

فاركو يهزم سيراميكا كليوباترا (2-1).

نتائج مباراة كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول يهزم توتنهام (4-0).

نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا

برشلونة يهزم فالنسيا (5-0).

ريال سوسيداد يهزم أوساسونا (2-0).

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا يهزم إنتر ميلان ( 3-0).

نتائج مباريات الدوري السعودي

الاتحاد يهزم التعاون (2-1)

الشباب يهزم الخليج (5-1).

القادسية يهزم الرائد (2-0).

نتائج مباريات الدوري السويسري

بازل يهزم لوزيرن (2-1).

زيورخ يهزم فينترتور (2-0).

نتائج مباريات الدوري الإماراتي

اتحاد كلباء يهزم الشارقة (2-1).

نتائج مباريات كأس فرنسا

ستاد ريمس يهزم بورجوان جاليو بركلات الترجيح (3-2).

نتائج مباريات كأس هولندا

الكمار يهزم كويك بويز (3-1).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي برشلونة ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المصري كريم أشرف يعود لتدريبات الأخدود السعودي

إعلان

إعلان

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة