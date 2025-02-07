"فوز الأهلي وليفربول".. نتائج مباريات أمس الخميس 6 فبراير

كتب- محمد عبدالهادي:

أقيمت أمس الخميس، الموافق 6 فبراير الجاري، العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والبطولات في العديد من دول العالم.

وشهدت مباريات أمس الخميس، فوز النادي الأهلي على نظيره بتروجيت بالدوري المصري، وفوز ليفربول على توتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري المصري

الأهلي يهزم بتروجيت (2-1).

غزل المحلة يهزم مودرن سبورت (2-1).

فاركو يهزم سيراميكا كليوباترا (2-1).

نتائج مباراة كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول يهزم توتنهام (4-0).

نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا

برشلونة يهزم فالنسيا (5-0).

ريال سوسيداد يهزم أوساسونا (2-0).

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا يهزم إنتر ميلان ( 3-0).

نتائج مباريات الدوري السعودي

الاتحاد يهزم التعاون (2-1)

الشباب يهزم الخليج (5-1).

القادسية يهزم الرائد (2-0).

نتائج مباريات الدوري السويسري

بازل يهزم لوزيرن (2-1).

زيورخ يهزم فينترتور (2-0).

نتائج مباريات الدوري الإماراتي

اتحاد كلباء يهزم الشارقة (2-1).

نتائج مباريات كأس فرنسا

ستاد ريمس يهزم بورجوان جاليو بركلات الترجيح (3-2).

نتائج مباريات كأس هولندا

الكمار يهزم كويك بويز (3-1).