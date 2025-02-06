هدف محمد صلاح في مرمى توتنهام (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام

واصل الفرعون المصري محمد صلاح التألق رفقة فريق ليفربول الإنجليزي، في جميع البطولات خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز في مرمى توتنهام.

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني لليفربول، في مرمى توتنهام في الدقيقة 51 من عمر المباراة، في اللقاء الذي يجمع بينهما، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويلتقي الفائز من مباراة توتنهام وليفربول اليوم في النهائي، مع فريق نيوكاسل يونايتد، في اللقاء المقرر إقامته في مارس المقبل.