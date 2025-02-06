محمد صلاح يحقق رقما مميزا في بطولة كأس الرابطة

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح، تألقه رفقة الفريق الإنجليزي في مختلف البطولات، بعدما تمكن من صناعة الهدف الأول للريدز في مرمى توتنهام اليوم.

ونجح صلاح في صناعة الهدف الأول لليفربول في مرمى توتنهام، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتعد هذه هى التمريرة الحاسمة الأولى لصلاح في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، منذ عام 2014 خلال تواجده مع تشيلسي.

وكان صلاح نجح في عام 2014، في تقديم تمريرة خلال تواجده في صفوف فريق تشيلسي، في تقديم تمريرة حاسمة لزميله بالفريق آنذاك ديديه دروجبا، أمام شروسبري تاون.

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