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"صناعة صلاح".. هدف ليفربول الأول في مرمى توتنهام

11:27 م الخميس 06 فبراير 2025

خلال مباراة ليفربول وتوتنهام

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كتب - محمد عبد السلام:

واصل الهولندي كودي جاكبو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تألقه رفقة الفريق خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات، بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول للفريق في مرمي توتنهام.

وسجل جاكبو الهدف الأول لليفربول في مرمى توتنهام في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة.

وكان فريق توتنهام، تمكن من تحقيق الفوز على حساب ليفربول، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب توتنهام، بنتيجة هدف دون مقابل.

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هدف ليفربول الأول في توتنهام مباراة ليفربول وتوتنهام نصف نهائي كأس الرابطة
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